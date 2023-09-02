لا خصومات.. تحديد موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 8-2023

فلسطين اليوم

موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وموظفين سلطة رام الله الجديد عن شهر 8-2023 ، وبدأ ما يزيد عن عشرين ألف موظف في البحث عبر محركات البحث الالكترونية في مقدمتها محرك جوجل الشهير وسط تفاعل كبير من الجميع وقام فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي نشير فيها إلى التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل ولقد وزع فريق الموقع هذه المقالة على معظم مواقع التواصل الاجتماعي كافة من أجل تعميم الفائدة والوصول إلى عدد أكبر من الجمهور الكريم .

ويمكن للكل من الآن التعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكرين والموظفين في سلطة رام الله عن شهر 8-2023 بمجرد قراءة جميع السطور التي عدها الفريق وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف على قراءتها بشكل دوري ونضع فيها معظم المواضيع الرائجة التي يبحث عنها الجمهور وفيما يلي باقي التفاصيل :

موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين عن شهر 8-2023

وبعد هذه المقدمة فقد وضع لكم فريق الموقع الإجابة وبحسب مصادر في وزارة مالية رام الله ، قالت إن رواتب المتقاعدين العسكريين سيتم صرفها بنسبة 90% بحد ادنى 2000 شيقل .

وأضاف المصدر، أنه لا يوجد صرف متأخرات ، مشيرًا إلى أن موعد صرفها في البنوك وعلى الصراف الآلي في المحافظات الشمالية والجنوبية فإنه من المقرر أن يكون ذلك يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين .

موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر 8-2023

وفيما يتعلق بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين عن شهر 8-2023 ، فإنه سيتم صرفها كاملة دون اي خصومات .

وفي سياق أخر ، ذكرت مصادر صحفية ، أن الحكومة في رام الله مقبلة على التغيير الحكومي يوم الاثنين المقبل الموافق 2-8-2023 ، وسيشمل وزير التربية والتعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الريادة والتمكين ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة شؤون القدس.

صرف رواتب الموظفين السلطة شهر 8

وكانت الحكومة في الضفة ، قد صرحت مرارا وتكرارا أنها تعاني من أزمة مالية جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي قطعت جزءًا كبيرًا من أموال المقاصة وتقدر مئة وستة وسبعين مليون دولار ، وهذا انعكس جليًا على رواتب موظفي السلطة .

علماً أن السلطة قامت في عام 2018 ، بخصم ما يقرب ثلاثين بالمئة من رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين في المحافظات الجنوبية ويقدر عددهم ما يقرب الـ ستين ألف موظف .

كما وأجبرت على تقاعد الآلاف من الموظفيين على التعاقد المبكر .