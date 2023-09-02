الغرابلي: نحتفي بتخريج "اقرأ" لعشرة حافظين لكتاب الله في البريج ونبشّر عبرهم بنصر الأمة القادم

فلسطين اليوم

خرّجت دائرة القرآن الكريم التابعة لجمعية اقرأ الخيرية بالمحافظة الوسطى عشرة حافظين جدد وثلة من حفظة ما يزيد عن عشرين جزءًا من كتاب الله من مسجد الرحمن بمنطقة البريج.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ درويش الغرابي خلال كلمته في حفل الختمة القرآنية المباركة إن هذا الجيل هو المعوّل عليه بتحقيق النصر الموعود، سيّما أن المجاهد الحقيقي هو الذي ينبعث بعقيدة مستمدة من آيات القرآن الكريم وأحكامه.

وأكّد الغرابلي أن الخير في هذه الأمة مستمرٌ طالما أنها تتمسك بكتاب الله منهاجًا للحياة قولًا وعملًا.

وقدّم القيادي الغرابلي الشكر الجزيل لدائرة القرآن الكريم ممثلةً بمسؤولها ومسؤولي أقسامها والمحفظين والحافظين والمشرفين وذلك على جهدهم الذي أثمر نجاحًا يدعو للاعتزاز.

بدوره؛ أوضح أ.محمد اللوح مسؤول اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في المحافظة الوسطى أن هذا التخرّج يأتي ضمن سلسلة احتفالات مركزية احتفاءً بمن أتمّوا حفظ كتاب الله خلال فترة الصيف الحالية ضمن مخيمات ثأر الأحرار القرآنية.

من جانبه أكد مسؤول الحركة بمنطقة البريج أ. بشار السراج أن التعاون مع جمعية اقرأ سيبقى قائمًا ومدعومًا بكل الوسائل لتخريج المزيد من الحفّاظ في المنطقة معربًا ذذعن فخره بهذا الإنجاز.

وخلال كلمة ألقاها نيابةً عن عوائل الحافظين عبّر والد الحافظ لكتاب الله أحمد أبو شمة عن فرحته العارمة وهو يقف أمام هذا الحفل الحاشد المبارك الذي سادته أجواء إيمانية ونورانية ، داعيًا ذوي الطلاب إلى تقديم المزيد من الدعم والرعاية لأبنائهم حتى يصلوا إلى هذه اللحظات السعيدة.