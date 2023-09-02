فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 2/9/2023، أن نداءات عاجلة وصلت للمستوطنين في "تل أبيب" بالبقاء في منازلهم.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن بلدية "تل أبيب" طالبت المستوطنين البقاء في المنازل بسبب المظاهرات العنيفة لليهود الإرتريين.

ووفقاً للصحيفة، فقد أصيب ما لا يقل عن 75 شخصا منهم 23 شرطيا بجروح طفيفة ومتوسطة و52 شخصا بينهم 6 بحالة خطيرة، جراء مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال ومئات من طالبي اللجوء الإريتريين.