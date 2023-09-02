الناعوق: بن غفير يحاول المساس بانجازات الأسرى التاريخية

فلسطين اليوم

اعتبر المتحدث باسم وزارة الأسرى منتصر الناعوق، اليوم السبت، قرارات ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، الأخيرة، ضد الأسرى الفلسطينيين، أنها مغامرة من بن غفير مجددًا بحقهم، ويحاول المساس بمنجزاتهم التاريخية.

وأكد الناعوق، في تصريح صحفي: أن "الحركة الأسيرة لن تسمح لابن غفير من المساس بموضوع زيارات ذوي الأسرى".

وقال المتحدث باسم وزرة الأسرى: إن "أي تنفيذ لقرارات بن غفير داخل السجون سيفجر الأوضاع داخل السجون وخارجها".

وأضاف إن "المساس بقضية الأسرى سيكون شرارة انفجار جديد في وجه الاحتلال الصهيوني".

أبرز نقاط خطة "ين غفير" للتضييق على الأسرى الفلسطينيين:

- تقليص مدة الاستراحة في ساحة السجن.

- تقليص أصناف المنتجات المعروضة في الكنتينا.

- تقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون.

- إلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون.

- منع الأسرى من شراء معظم أنواع "الشامبو" من الكنتينا، والتي يستخدموها للاستحمام.

- خلق اكتظاظ متعمد في غرف الأسرى، من خلال زيادة عدد الأسرى في الغرفة الواحدة.