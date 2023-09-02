فلسطين اليوم

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر أغسطس 2023 وزارة المالية، توقعت مصادر مطلعة عديدة نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر أغسطس 2023 وزارة المالية، في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك قبل صرفها بأي قليلة مع بدء اليوم الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر أغسطس 2023 وزارة المالية

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر أغسطس 2023 وزارة المالية، حتى اللحظة لم تعلن وزارة المالية الفلسطينية عن نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر أغسطس 8 2023، لكن المصدر المؤكد والمطلع نشر نسبة صرف راتب السلطة الفلسطينية عن شهر أغسطس في قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي دفع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر أغسطس 2023 وزارة المالية.

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر أغسطس 2023 وزارة المالية

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر أغسطس 2023 وزارة المالية، سنرفق لكم نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر يوليو الماضي في هذه المقالة، إذ صرفت "رواتب الموظفين العموميين عن شهر يوليو/ تموز سيتم في تاريخ 10/8/2021، بنسبة 85% وبحد أدنى 2000 شيكل، لكن السؤال الآن يدور حول، نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر أغسطس 2023 وزارة المالية.

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نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر أغسطس 2023 وزارة المالية

نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر أغسطس 2023 وزارة المالية، المصادر الخاصة أكدت أن وزارة المالية قررت صرف نسبة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر أغسطس 2023 ستكون 90%، وبحد أدنى 2000 شيكل، دون صرف أي متأخرات للموظفين لحين خروج السلطة من أزمتها المالية، وختاماً نكون قد أوضحنا للمتابعين، نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية شهر أغسطس 2023 وزارة المالية، الذين ينتظرون على أحر من الجمر الإعلان الرسمي من وزارة المالية بشأن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر أغسطس 8 2023.