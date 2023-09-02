فلسطين اليوم

الصحة العالمية تحذر من ارتفاع في إصابات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت 2/9/2023، عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 38 بالمائة في أب/ أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وأنه تم إبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة في جميع أنحاء العالم.

وأفاد التقرير البحثي الوبائي الذي نشرته منظمة الصحة العالمية، أن في فترة 28 يومًا من 31 تموز/يوليو إلى 27 أب/ أغسطس، تم الإبلاغ عن أكثر من 1.4 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا، وأكثر من 1800 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وبالمقارنة بفترة الـ 28 يومًا السابقة، كانت هناك زيادة بنسبة 38 بالمائة في حالات الإصابة، وانخفاض بنسبة 50 بالمائة في معدل الوفيات.

ووفقًا للتقرير، فإن الحالات المبلغ عنها لا تعكس بشكل دقيق معدلات الإصابة بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ عالميًا.

يشار إلى أن بيانات منظمة الصحة العالمية، تبين أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 770 مليون حالة إصابة بكورونا، و6 ملايين و956 ألف حالة وفاة بسبب الوباء في جميع أنحاء العالم.