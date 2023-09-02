رئيس اتحاد المقاولين لـ "مراسلنا": شركات المقاولات بغزة تُعاني أوضاعاً سيئة وأعداد كبيرة منها أغلقت أبوابها

فلسطين اليوم

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة م. سهيل السقا، اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، أن شركات المقاولات تُعاني أوضاعاً غاية في السوء، موضحاً أنّ أعداداً كبيرة منها أغلقت أبوابها نتيجة الحصار الإسرائيلي وتضييق الخناق على عمل قطاع المقاولات.

وقال م. السقا في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن قطاع المقاولات يعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، لكّن الحصار الإسرائيلي تسبب في تدهور أوضاعه حتى بات مهدد ويتعرض الكثير من أصحاب شركات المقاولات إلى ملاحقات قانونية وتراكمية بسبب تراكم الديون.

وأشار إلى أن 304 شركات مُسجلة ومرخصة لدى الاتحاد يعمل منها فقط من 70- 80 شركة، منوهاً إلى أنهم سيجدون حلولاً للشركات المتوقفة من خلال العمل تحت مظلة الشركات العاملة وتحقيق الاستفادة العامة للجميع.

وبشأن الارجاع الضريبي، أضاف أنها ليست قضية سهلة، فهي عالقة منذ سنوات طويلة وتحتاج إلى جهد وتواصل مع الجهات ذات الاختصاص من أجل التوصل إلى حل يُناسب الجميع، مُشيراً إلى أن الاتحاد سيواصل بذل الجهود من أجل حل هذه القضية بشكل كلي أو جزئي.

وفي سياق متصل، أفاد م. السقا، بأن قطاع المقاولات لا يزال يعمل على مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، بعد حل الإشكاليات التي كانت عالقة بينهما، واستمرت لأشهر عدة.

ويعاني قطاع غزة منذ 17 عاماً من تبعات أزمات اقتصادية خانقة أسهم في تكريسها وتفاقمها العديد من العوامل والظروف المرتبطة بالاحتلال والانقسام الفلسطيني الداخلي، أدت إلى تدهور ظروف الحياة المعيشية والإنسانية وقادت إلى تحديات اجتماعية، وتداعيات سياسية.

يذكر أن انتخابات اتحاد المقاولين في قطاع غزة جرت مساء أول من أمس، وفاز كل من سهيل السقا بمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين، وفاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من: حسين شنن، هاشم سكيك، عارف أبو عودة، عبد الحكيم إسماعيل، محروس أبو رجيلة، عماد أبو مطر.