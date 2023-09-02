16 قتيلا بحادث سير في العراق

فلسطين اليوم

قُتل 16 شخصا، وأُصيب 13 آخرون، فجر اليوم السبت 2-9-2023، في حادث سير وقع شمال بغداد.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن المدير العام لدائرة صحة محافظة صلاح الدين خالد برهان: "إن حادث سير مروع وقع بين مدينتي الدجيل وسامراء في صلاح الدين، أدى إلى مصرع 16 زائراً وجرح 13 بحالات حرجة".

وأوضحت الوكالة أن غالبية المتوفين هم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

جدير ذكره أنه أشار تقرير أعدته وزارة الصحة العراقية لعام 2022 الى تسجيل أكثر من 4900 حالة وفاة جراء حوادث السير.