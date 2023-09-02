بالفيديو 35 إصابة بمواجهات بين متظاهرين من أصول "إرترية" وشرطة الاحتلال

فلسطين اليوم

أُصيب عشرات من "الإسرائيليين" وعناصر شرطة الاحتلال، اليوم السبت 2-9-2023، خلال مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين يهود من أصول "إرترية".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: 35 إصابة من بينهم 4 إصابات بجروح خطيرة خلال المواجهات بين الشرطة "الإسرائيلية" واليهود الإريتريين في تل أبيب.

وبدورها، قالت القناة 12 العبرية: "إن الشرطة "الإسرائيلية" أطلقت النار بشكل مباشر على المتظاهرين الإريتريين وسط تل ابيب".

وأضافت القناة العبرية: "إن مواجهات عنيفة بين الشرطة "الإسرائيلية" و مئات الإريتريين وسط "تل ابيب".