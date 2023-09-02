الإعلام العبري يعلق.. رغم التهديدات لقاء يجمع قادة المقاومة السيد نصر الله والنخالة والعاروري

فلسطين اليوم

علق الاعلام العبري اليوم السبت 2/9/2023، على لقاء قادة المقاومة السيد حسن نصر الأمين العام لحزب الله والقائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي ، نائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة حماس الشيخ صالح العاروري.

وقال موقع واللا العبري انه في ظل التهديدات "الاسرائيلية" نرى ان نصر الله التقى كبار مسؤولي حماس والجهاد الإسلامي، وناقش الثلاثة آخر التطورات في المنطقة، خاصة في لبنان والأراضي الفلسطينية.

وبين الموقع انه تم استعراض التصعيد الأخير في الضفة الغربية.

واستقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحركة ‏الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، ونائب رئيس المكتب السياسي ‏لحركة حماس الشيخ صالح العاروري.

واستعراض اللقاء آخر المستجدات ‏والتطورات السياسية خصوصًا في فلسطين، وجرى تقييم مشترك للوضع في الضفة ‏الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة.

وتمّ ‏التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو ‏الصهيوني واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات ‏المقاومة، خصوصًا في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية ‏والعسكرية واتخاذ القرار المناسب. ‏