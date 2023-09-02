البرهان: نرحب بإعادة الإعمار ونرفض الإملاءات الخارجية

فلسطين اليوم

أعلن رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت 2-9-2023، ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة إعمار البلاد، مؤكداً رفضه للإملاءات الخارجية.

وقال البرهان في تصريحات صحفية: "إن الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد بشكل كامل، والحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تشهدها البلاد حاليا، تؤكد على الحا

جة إلى وجود جيش محترف". بحسب قوله.

وكان قال البرهان: "إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب كبيرة في مختلف المدن السودانية، ونهبت أموال وممتلكات المواطنين، وانتهكت حرماتهم".

جدير ذكره أنه وصل البرهان، مؤخراً، إلى مصر، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية.

وتعتبر الزيارة الأولى من نوعها للبرهان إلى خارج البلاد منذ اندلاع الأزمة السودانية في 15 أبريل الماضي.

ويُشار إلى أنه ستكون وجهته التالية جنوب السودان حيث سيلتقي في جوبا الرئيس سلفاكير ميارديت، لبحث الأوضاع في السودان، وتأثيرها على دول الجوار والجهود المبذولة لإنهاء الحرب.