إذاعة "القدس" تطلق دورتها البرامجية الجديدة "وحدة وطن".. وهذه تفاصيلها

فلسطين اليوم

أطلقت إذاعة صوت القدس في مدينة غزة اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، دورة برامجية جديدة لعام 2023-2024 تحت عنوان "وحدة وطن"، امتداداً لدورتها البرامجية السابقة ، تشمل 17 برنامجاً مباشراً، إضافة إلى عددٍ من البرامج المسجلة التي تهم الجمهور الفلسطيني.

أكد مدير البرامج في إذاعة "القدس"، هاني مطر، أن الدورة البرامجية الجديدة "وحدة وطن" عديدة وتتنوع ما بين رياضية وثقافية واجتماعية وقضايا حياتية وأسرية، ومقاومة الاحتلال، وصمود الاسرى المحررين ومواضيع تتعلق بالقضايا الفلسطينية المهمة وغيرها من القضايا التي تطفو على الساحة الفلسطينية وتهم المستمع.

وأوضح مطر في مداخلة خاصة لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن إدارة البرامج في إذاعة "القدس" ارتأت أن الكثير من البرامج تحتاج إلى تطوير وتحديث على عملها الحالي، وأخرى تحتاج إلى إيقافها، ومواكبة التطورات، وصولاً إلى الهدف المنشود وهو تلبية اهتمام الجماهير.

وأشار مطر إلى أن الدورة البرامجية الجديدة تشمل 17 برنامجاً منهم 5 برامج يومية و12 برنامج أسبوعياً، مضيفاً: "أن البرامج الجديدة تلبي التوجهات للمستمعين مع الحفاظ على المبدأ العام الذي انطلقت الإذاعة لأجله، إضافة إلى التأكيد على القيم الدينية والمجتمعية، والمجتمعية التي تحكم المجتمع الفلسطيني.

ونوه إلى أنه تم استحداث عدد من البرامج المهمة للدورة البرامجية الجديدة، أبرزها برنامج "الدين حياة"، يناقش القضايا والمشاكل الحياتية من منظور ديني"، إضافة إلى برنامج "من زاوية أخرى" يناقش السلوكيات والتصرفات الفلسطينية" والتعمق في مفهوميتها لإيصال الفكرة إلى المستمع بشكل مفصل، إضافة إلى برنامج "رفعت الجلسة"، يناقش القضايا داخل أروقة المحاكم، التي تتعلق بالأسرة الفلسطينية، وتجسيدها عبر دراما، ومناقشتها من خلال استضافة قضاة ومحامين وصولاً لحل لها.

وأشار إلى أن "سعادة الدارين" من ضمن البرامج المستحدثة، يناقش كيفية الحصول على السعادة في الحياة الدنيا وصولاً إلى السعادة في الدار الآخرة"، إضافة إلى برنامج "خدمتك" ينقسم إلى شقين، الأول فقرة مسجلة ومصورة مع الفئات التي تقدم خدمة ليلية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، أما الشق الثاني حول تقديم خدمة في مهنة معينة لها علاقة بالتساؤلات لدى الناس في كل مجالات الحياة، لتصحيح أفكارهم".

ومن ضمن البرامج أيضا وفق مطر، "ما وراء الحدث، يتم من خلاله مناقشة أبرز القضايا على الساحة الفلسطينية، يتضمن من محورين إلى ثلاثة، يتم استضافة محللين وكتاب لمناقشة أبرز القضايا التي تطفو على السطح، و"برنامج "سهرة رياضية" يتناول كل ما يتعلق بالرياضات في قطاع غزة، المشاكل التي تحدث، ناهيك عن "إضاءة سياسية" وهو برنامج سياسي لمناقشة الأخبار وإلقاء الضوء عليها بشكل معمق وأكبر.