هيئة الأسرى: الأسير الجريح العواوده بوضع صحي مستقر

فلسطين اليوم

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وفقا لمحاميها كريم عجوة، اليوم السبت، أن الشاب محمود أبو شيخه العواودة (20 عاما) ، والذي أصيب برصاص الاحتلال قبل أيام والقابع في قسم العناية بمستشفى "سوروكا" بوضع صحي مستقر.

وأوضحت الهيئة في تصريح لها، أن المعتقل ابو شيخة قد أصيب برصاص الجيش "الإسرائيلي" بيده اليسرى وقد أجريت له عملية في منطقة الإصابة.

وبينت أنه ستعقد له جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في "عوفر" يوم غدٍ الأحد.