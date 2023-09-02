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غزة: 6 وفيات و179 إصابة نتيجة حوادث السير خلال الشهر الماضي
قالت إدارة شرطة المرور والنجدة اليوم السبت 2 سبتمبر 2023: إن 6 وفيات و179 إصابة نتجت عن 337 حادث سير وقعت خلال شهر أغسطس الماضي.
وأشارت إحصائية شرطة المرور إلى أن الإصابات جاءت على النحو الآتي:" 4 إصابات بحالة خطيرة، و82 إصابة متوسطة، و93 إصابة أخرى طفيفة".
وأفادت بأن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 471 مركبات، جراء حوادث الشهر الماضي، من بينها 36 دراجة نارية.