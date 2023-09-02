إضراب في "جبل المكبر" رفضاً لقرارات الاحتلال بحق مدارس القدس

فلسطين اليوم

عمّت حالة من الإضراب الشامل، اليوم السبت 2-9-2023، في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، رفضاً لقرارات الاحتلال الغاشمة بحق المدارس الفلسطينية.

ونظمت لجنة أولياء الأمور في بلدة جبل المكبر بالقدس وقفة احتجاجية، أمام مدرسة السواحرة الثانوية، ومدرسة الصلعة الجديدة؛ رفضاً لقرارات الاحتلال بحق المدارس.

وخلال الوقفة، ندد المشاركون بسياسات الاحتلال وانتهاكاته بحق المدارس المقدسية، إلى جانب التضييق المستمر على الفلسطينيين وأبنائهم.

وأكدت اللجنة، أن الاضراب مستمر حتى تستجيب بلدية الاحتلال إلى مطالبهم المشروعة، التي تقدمت بها مرارا وتكرارا دون جدوى، وتتمثل في: نقل طلاب مدرسة السواحرة الثانوية للبنين الى مبنى مدرسة ابن الهيثم الاعدادية في منطقة واد الحمص، ونقل طلاب مدرسة ابن الهيثم الاعدادية للبنين الى المبنى الجديد الكائن في حي الجعابيص، وتأمين مواصلاتهم، وذلك بعد رفض شركة السفريات نقل الطلاب لهذا العام.

كما تم تقديم خطة عمل مستقبلية لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، واغلاق المباني المستأجرة التي لا تتناسب مع المواصفات المطلوبة.

ومن ناحيتهم، أكد مراقبون ومختصون فلسطينيون، على ضرورة حماية المنهاج الفلسطيني الوطني، لمواجهة تهويد التعليم في القدس.

وكان قد دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إلى دعم صمود المقدسيين في مواجهة مخططات "أسرلة" التعليم وتغيير وعي الأجيال.

وأوضح حمادة أن الاحتلال يستهدف الإنسان المقدسي في التعليم، إلى جانب حربه ضد المسجد الأقصى الأحياء المقدسية.

يأتي ذلك في ظل محاولات الاحتلال الحثيثة لأسرلة المنهاج التعليمي الفلسطيني، وخاصة في مدارس مدينة القدس والداخل المحتل، واستهداف كل ما هو فلسطيني لطرده من أرضه ووطنه.

جدير ذكره أن ما تُسمى بـ"الهيئة العامة للكنيست" صادقت مؤخراً، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في القدس والداخل الفلسطيني المحتل.