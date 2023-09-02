ماذا علق الإعلام العبري على طريقة تفعيل العبوة الناسفة التي تم تفجيرها في نابلس؟

الساعة 10:23 ص|02 سبتمبر 2023
عبوة ناسفة
عبوة ناسفة

فلسطين اليوم

كشفت القناة 12 العبرية أن الطريقة التي تم بها تفعيل العبوة الأخيرة في نابلس تشير إلى تطور تعلم المقاتلين في الضفة الغربية.

وقالت القناة العبرية إن ورغم أن معظم العبوات بدائية ومصنعة بناءً على المعرفة من غزة ولبنان تحت رعاية إيرانية .

وتابعت :"هي مسألة وقت فقط ويتم تهريب عبوات احترافية أضرارها أكبر بكثير للضفة".

 

ويشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" في حالة من الصدمة بعد العبوات الناسفة التي استخدمتها كتيبة نابلس ، الأربعاء الماضي والتي أدت لإصابة 3 من جنود الاحتلال بعد انفجار عبوة شديدة الانفجار في إحدى الآليات الاحتلالية وسط تناقل لصوت صراخات جنود الاحتلال المصابين من الانفجار.

 

 

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