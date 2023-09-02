الإعلام العبري: 2023 العام "الأكثر صعوبة على "إسرائيل" وسط عجز عن تفكيك مثلث التعقيد

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ "جيش الاحتلال بات عاجزاً عن تفكيك "مثلث التعقيد"، وهو "غزة والضفة ولبنان".

المتحدث السابق باسم "الجيش" الإسرائيلي، قال "عام 2023 هو العام "الأكثر صعوبة من حيث العمليات ضد الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين، منذ عام 2004".

وأشار المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي أنّ السلطة الفلسطينية "فقدت السيطرة التامة على الضفة، وفقد الجيش الإسرائيلي أيضاً السيطرة، لكن ليس بصورة تامة، إلّا أنّ الأمر مُقلق".

وقال إنّ سيطرة الجيش الإسرائيلي، التي كانت تامة على الأرض، تغيّرت خلال الأشهر الأخيرة، موضحاً أنّ كل هذه العوامل، بالإضافة إلى التحركات عند الحدود اللبنانية، تُنتج أمراً مُعقداً ومغايراً عن انتفاضة السكاكين والمنفردين، وهذا الأمر يمكن أن ينتهي بشيءٍ سيئ جداً لإسرائيل".