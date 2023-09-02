زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر الكوريل شرق روسيا

فلسطين اليوم

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت 2-9-2023، جزر الكوريل الواقعة في الشرق الأقصى لروسيا.

وقالت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، في بيان لها: "إن مركز الزلزال وقع على عمق 142 كيلومترا، دون أن ترد أنباء فورية عما إذا كان قد تسبب بوقوع بخسائر بشرية أو مادية".

ويُشار إلى أنه تضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من المناطق الواقعة على حزام المحيط الهادئ، من بينها جزر الكوريل؛ لوقوعها في منطقة تلتقي عندها العديد من الصفائح التكونية، التي تسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.