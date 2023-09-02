"الصليب الأحمر" يدعو الاحتلال لحماية حقوق الأسرى

فلسطين اليوم

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت 2-9-2023، أن المعتقلين الفلسطينيين هم أشخاص محميون ولهم الحق في التواصل مع أسرهم.

ودعت اللجنة الدولية، في بيان لها، سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" المعنية لحماية حقوق الأشخاص المحتجزين لدى "إسرائيل"، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.

وأوضحت أنها تُسهل بشكل دائم زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين إلى أماكن الاحتجاز "الإسرائيلية" منذ عام 1968.

وكشف "الصليب الأحمر" عن أنه في الأشهر الست الأولى من العام ٢٠٢٣، تمكن أكثر من ٢٩٠٠٠ من أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم داخل السجون، مبينةً أن ذلك يعتبر بمثابة شريان حياة تشتد الحاجة إليه لكل من المحتجزين وأفراد أسرهم، مما يلبي حاجة إنسانية أساسية وعالمية.

وأضافت في بيانها: "اللجنة الدولية تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم العائلات عبر تسهيل هذه الزيارات، كما تُبقي، بناءً على تفويضها، على الحوار الثنائي غير المعلن مع السلطات المعنية بشأن القضايا محط الاهتمام".

جدير ذكره أن وسائل إعلام عبرية، قالت أمس الجمعة، "إن وزير "الأمن القومي" للاحتلال إيتمار بن غفير، أصدر تعليماته بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية لمرة واحدة كل شهرين، عوضاً عن مرة واحدة شهريا".

وبدورها، عارضت منظمة "الصليب الأحمر" الدولية، بشدة هذا القرار، مهددةً باللجوء إلى المحاكم الدولية، إذا تضررت أوضاع الأسرى الفلسطينيين.