ذخائر أمريكية خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب لأوكرانيا خلال أسبوع

فلسطين اليوم

كشفت وكالة رويتر ان إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تعتزم إرسال، ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا لأول مرة ، للمساعدة في تدمير الدبابات الروسية ويمكن إطلاق الذخائر من دبابات "أبرامز" الأميركية.

وقالت الوكالة ان الذخائر الخارقة جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين الاسبوع الماضي ان حزمة المساعدات الجديدة ستتراوح قيمتها بين 240 مليون دولار و375 مليون دولار بحسب محتواها. وأضاف المسؤولان أن قيمة ومحتوى الحزمة لم تتحدد بشكل نهائي بعد. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب.

ومن مخاطر استخدام اليورانيوم المستنفد هو ناتج ثانوي لعملية تخصيب اليورانيوم ويستخدم في القذائف لأن كثافته الشديدة تمنح القذائف القدرة على اختراق طبقات الدروع بسهولة والاشتعال الذاتي مثيرة سحابة حارقة من الغبار والمعادن.

ولفت التقرير إلى أنه "هناك مخاطر صحية جسيمة من ابتلاع أو استنشاق غبار اليورانيوم المستنفد تشمل السرطان وتشوه المواليد".

ويشار الى ان الولايات المتحدة استخدمت اليورانيوم المنضب بكميات ضخمة في 1990 و2003 خلال حربي الخليج والعراق، وأثناء قصف حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا السابقة في 1999.