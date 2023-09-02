سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 2-9-2023

فلسطين اليوم

سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 2-9-2023، يلاقي سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، عمليات بحث واسعة كونه يهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة من التجار والمستثمرين.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين بكافة التحديثات الدائمة التي تطرأ على أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية.

سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 2-9-2023

وشهدت سعر صرف الدولار في لبنان اليوم السبت 2-9-2023، انخفاضاً طفيفا في مطلع التعاملات الصباحية على سعر الشراء.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء

ووصل الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء غير الرسمية، إلى مستوى 89.550 ليرة للشراء، و 89.250 ليرة.

سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 2-9-2023

سعر اليورو مقابل الدولار في لبنان اليوم

ومن جانبه، وصل سعر صرف اليورو في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم، إلى مستوى 16.302.30 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0776 دولار أمريكي.

ويُشار إلى أن أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء اللبنانية تختلف من وقت لآخر وبين مكان صراف وآخر، وقد تختلف الأسعار من مدينة لأخرى.





أزمة مصارف لبنانية

وخلال الفترة الأخيرة شهد سوق النقد في لبنان اضطراباً كبيراً وأزمة مصارف نتيجة الإضراب وعدم الإسراع في إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وعدم قدرة الحكومة على رد أموال المودعين عند طلبها.