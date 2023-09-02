ليفربول يحسم الجدل حول قرار انتقال لاعبه محمد صلاح للاتحاد السعودي

فلسطين اليوم

حسم نادي ليفربول قرار انتقال لاعبه المصري محمد صلاح بعد رفض العرض المقدم من نادي الاتحاد السعودي لضم لاعبه مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قالت الجمعة ان قيمة العرض المقدم من الاتحاد السعودي 150 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 190 مليون دولار أميركي)، محطما بذلك الرقم القياسي في السعودية، الذي حققه الهلال مؤخرا بشراء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بـ97 مليون دولار.

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق، "محمد صلاح ليس للبيع، وأن "الريدز" سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة".