المتحدث باسم التعليم يتحدث عن أزمة كتب في المدارس الحكومية وموعد حلها بشكل كامل!

فلسطين اليوم

أعلن صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم السبت 2/9/2023، أن الوزارة ستعكف اليوم على توزيع الكتب على المدارس ليصل عدد ما سيتم توزيعه لـ95% .

وبين الخصور خلال تصريحات إذاعية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإاخبارية"، أن أسباب خارجة عن الإرادة كانت السبب وراء أزمة الكتب في المدارس الحكومية، ولكن يجري حاليا حل الأزمة بشكل كامل.

وبين الخضور، أنّ الطلبة حصلوا على مدار الأيام القادمة على 70% من الكتب، معتبراً أن 7 عناوين للمباحث هي التي تم حلها من أصل 20 عنواناً موجودين.

وأشار إلى أن الطلبة الذين تم تسليمهم الكتب القديمة كانت كأحد الحلول المؤقتة وسيتم استبدالها، مجدداً تأكيده على أن المشكلة سيتم حلها خلال الأيام القادمة بنسبة 100% .

يشار إلى أن أزمة كتب تعانيها عدد من المدارس الحكومية بالضفة، إذ تم توزيع عدد قليل من الكتب رغم مرور أسبوعين على بداية العام الدراسي الجديد.