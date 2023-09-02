كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ تجاه البحر الأصفر

فلسطين اليوم

أطلقت كوريا الشمالية الليلة الماضية عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر، ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن عدد الصواريخ أو مداها وارتفاعها وسرعتها.

كما أطلقت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء الماضي، تدريبات عسكرية تحاكي احتلال كوريا الجنوبية، وكانت بإشراف ميداني من زعيم البلاد كيم جونغ أون.

وشهدت المناورات محاكاة استخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان مناورات عسكرية مشتركة تسمى "درع الحرية أولتشي"، بدأت في الـ 21 من أغسطس الماضي، واستمرت حتى 31 أغسطس، وتشارك فيها قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز "بي-1بي".