فلسطين اليوم

تفوق نادي الهلال على مستضيفه الاتحاد في ديربي الكرة السعودية، أمس الجمعة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من "دوري روشن للمحترفين".

وافتتح البرازيلي رومارينهو مهرجان الأهداف لصالح الاتحاد عند الدقيقة 16، إلا أن رد الهلال لم يتأخر كثيرا، بهدف رائع من هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وعند الدقيقة 38 سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني للعميد، قبل أن يزيد المغربي عبد الرزاق حمد الله الغلة بهدف ثالث قبيل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، وبينما كان الجميع يتوقع أن يحافظ الاتحاد على تقدمه، تمكن الهلال من قلب النتيجة بشكل مفاجئ، إذ سجل ميتروفيتش هدفين آخرين عند الدقيقتين 60 و65، قبل أن يسجل النجم سالم الدوسري هدف الانتصار للزعيم عند الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة.

وشهدت المباراة غياب النجم البرازيلي نيمار، الوافد الجديد إلى قلعة الهلال بسبب عدم تعافيه من إصابته العضلية.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة السبت، بمواجهات أبرزها بين الفتح والأهلي، والحزم والنصر، إذ يسعى أهلي جدة إلى الانفراد بالصدارة ففي حال فوزه سيصل إلى النقطة رقم 15 بالعلامة الكاملة.

فيما يسعى رفقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مواصلة الصحوة، وقيادة النصر للنقطة التاسعة بعد الفوز الكاسح على الشباب برباعية نظيفة في الجولة الماضية.