كيف ستكون درجات الحرارة في فلسطين اليوم السبت؟

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، أن يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.