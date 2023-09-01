فلسطين اليوم- وكالات

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-9-2023 شهد سعر الدولار استقراراً مقابل الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية اليوم، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك والصرافات في مصر، ويرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه المقالة سعر صرف الدولار كما جاء في احدث التعاملات اليوم السبت 2 سبتمبر 2023.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2-9-2023

وتشهد السوق السوداء للدولار في مصر ارتباكا شديدا على مدار الأيام الماضية مع الاتجاه للانخفاض على خلفية انضمام مصر لمجموعة بريكس، وقيام الحكومة المصرية بالسير في عدة مسارات مختلفة تؤدي في النهاية لمواجهة أزمة شح الدولار.

وأعلن مجلس الوزراء المصري رسمياً ، تنظيم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.

وجاء في القرار أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ويشير القرار إلى أن مصر تلزم الأجانب تقديم ما يفيد تحويل رسوم إقامتهم إلى الجنيه من البنوك أو الصرافة المعتمدة لضمان عدم تحويل هذه الأموال من السوق الموازية، وهو ما يتم تفسيره على أنه خطوة جديدة من الحكومة للقضاء على السوق السوداء للدولار في مصر.

سعر الدولار في مصرلحظة بلحظة

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقراراً عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

ويشهد السوق السوداء حالة من الارتباك الحذر في التعاملات بحسب متعاملين، ما بين الصعود والهبوط ، حيث يتردد أن سعر الدولار في السوق السوداء انخفض إلى ما دون 39 جنيها.