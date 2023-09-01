أسعار الذهب اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 في مصر | أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة

فلسطين اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 في مصر، لازالت عمليات البحث تتزايد في محرك بحث جوجل عن أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث تلقى اسعار الذهب اهتماما كبيرا لدى الكثير من الاشخاص، لا سيما من يرغبون باقتناء الدهب او التجار، ولذلك يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" لرصد اسعار الذهب مقابل الجنيه المصري يومياً، وفي هذا التقرير يوضح لكم اسعار الذهب اليوم السبت 2 سبتمبر 2023.

أسعار الذهب اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 في مصر

شهدات اسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، وذلك بالتزامن مع الأسعار العالمية.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات طفيفة بقيمة لا تتجاوز 10 جنيهات في جميع أعيرة الذهب، وكانت الأسعار قد فقدت الأيام الماضية نحو 80 جنيها، ما أعطى فرصة حقيقية للشراء لمحبي المعدن الأصفر.

وترتفع أسعار الذهب في مصر وفق لعدد من المحددت، بجانب أسعار المصنعية للذهب والتى تختلف بسبب عيار الذهب وحجم المشغولات اليدوية فيه والتى تتراوح ما بين 60 جنيها و 170 جنيها مصنعية على كل غرام من الذهب.





سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 2509 جنيهات للبيع 2531 جنيها للشراء مقابل 2503 جنيها للبيع 2526 جنيها للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 1881 جنيها للشراء 1899 جنيهاً للبيع.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17720 جنيها للشراء 17560 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2215 جنيها للشراء و2195 جنيها للبيع مقابل 2210 جنيهات للشراء و2190 جنيها للبيع أمس

سعر الذهب العالمي

عالمياً، يستعد الذهب لإنهاء الأسبوع الثاني من المكاسب، حيث شهدت الأسعار تقلباً صعوداً وهبوطا دون وجهة محددة في تعاملات اليوم.