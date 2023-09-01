قناة عبرية تكشف عن بنود خطة بن غفير للتضييق على الأسرى الفلسطينيين

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت القناة 12 العبرية عن بنود خطة وزير ما يسمى "الأمن القومي" المتطرف، إيتمار ين غفير التي أعلن عنها اليوم الجمعة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين.

ووفق القناة العبرية، فإن خطة بن غفير تتضمن البنود التالية:

- تقليص مدة الاستراحة في ساحة السجن.

- تقليص أصناف المنتجات المعروضة في الكنتينا.

- تقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون.

- إلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون.

- منع الأسرى من شراء معظم أنواع "الشامبو" من الكنتينا، والتي يستخدموها للاستحمام.

- خلق اكتظاظ متعمد في غرف الأسرى، من خلال زيادة عدد الأسرى في الغرفة الواحدة.