راصد جوي: انخفاض طفيف على الحرارة غداً وعودة للأجواء الحارة منتصف الاسبوع

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد السبت.

ووفقاً للراصد الجوي، فمن المتوقع أن تسود أجواء أكثر حرارة مُنتصف الأسبوع وقد تزداد شدة بالاتجاه نحو نهايته.

ومن جهته كشف موقع طقس فلسطين تفاصيل حالة الطقس في البلاد حلال الأيام المقبلة.

ووفقاً للموقع، فمن المتوقع أن يطرأ إنخفاض طفيف عل درجات الحرارة يوم السبت بحيث تكون اعلى من المعدل السنوي العام. بنحو الثلاثة درجات مئوية. ويسود جو حار نسبي في فترة الظهيرة وما بعدها فقط ويصبح الجو منعشاً ولطيفاً تحديداً في المناطق الجبلية مع ساعات المساء.

ويكون الجو صافياً، يوم الاحد ويطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة . ويسود خلال النهار جو صيفي عادي . وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة . وخلال ساعات المساء يصبح الجو لطيف ومنعش ومائل قليلاً للبرودة في المناطق الجبلية العالية.

اما الاثنين، فيبقى الجو صافياً، ويطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة . وتكون أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية. في فترة الظهيرة يسود جو حار نسبي بينما يسود جو لطيف ومنعش من ساعات العصر وصاعداً .

وتسود اجواء حارة يوم الثلاثاء، ويطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية . ويسود خلال النهار جو حار يشكل كبير.. ويسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت وكذلك في المناطق السهلية والشفاغورية. بينما يسود جو لطيف ومنعش إبتداءاً من ساعات مع بعد العصر بقليل. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما يوم الاربعاء فتبقى الاجواء حارة، ويطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية . ويسود خلال النهار جو حار.. ويسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت وكذلك في المناطق السهلية والشفاغورية. بينما يسود جو لطيف ومنعش إبتداءاً من ساعات مع بعد العصر بقليل.

وتستمر الأجواء الحارة نهاية الاسبوع، حيث ييطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو السبعة درجات مئوية . ويسود خلال النهار جو حار الى شديد الحرارة حتى في المناطق السهلية.. ويسود جو حار جداً ولاهب في المناطق الغورية والبحر الميت وكذلك في المناطق السهلية والشفاغورية. بينما يسود جو لطيف ومنعش إبتداءاً من ساعات مع بعد العصر بقليل. والله تعالى أعلى وأعلم.