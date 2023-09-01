كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد 3 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة عن وصول كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، مؤكدة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

وأكدت على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.





















