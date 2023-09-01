الصليب الأحمر يدعو الاحتلال لحماية حقوق الأسرى بالتواصل مع أسرهم

فلسطين اليوم- غزة

عقبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على قرار ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير بشأن تخفيض عدد الزيارات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت اللجنة في تصريح لها مساء اليوم الجمعة: "بموجب القانون الدولي الإنساني، يعتبر المعتقلون الفلسطينيون أشخاصًا محميّين ولهم الحق في التواصل مع أسرهم".

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع سلطات الاحتلال المعنية إلى حماية حقوق الأشخاص المحميّين المحتجزين لدى "إسرائيل"، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.

وأوضحت اللجنة الدولية أنها تسهل زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين إلى أماكن الاحتجاز الإسرائيلية منذ عام ١٩٦٨.

وأضافت: "وفي الأشهر الست الأولى وحدها من العام ٢٠٢٣، تمكن أكثر من ٢٩٠٠٠ من أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم داخل السجون. ويعتبر هذا بمثابة شريان حياة تشتد الحاجة إليه لكل من المحتجزين وأفراد أسرهم، مما يلبي حاجة إنسانية أساسية وعالمية".

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم العائلات عبر تسهيل هذه الزيارات، كما تُبقي، بناءً على تفويضها، على الحوار الثنائي غير المعلن مع السلطات المعنية بشأن القضايا محط الاهتمام.