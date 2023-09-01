قناة عبرية: المساس بالأسرى الفلسطينيين سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بالمنطقة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت قناة كان العبرية مساء اليوم الجمعة بأن ئيس أركان جيش الاحتلال ورئيس الشاباك ومسؤولون كبار آخرون في نقاش أمني مع رئيس الوزراء حذروا من أن المساس بالأسرى الفلسطينيين سيؤدي إلى تدهور في الأوضاع بالمنطقة.

وقالت القناة العبرية إن ما يسمى "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي" أصدر تعليمات بعدم الالتزام بأوامر ايتمار بن غفير المتعلقة بتحديد زيارات الأسرى بزيارة كل شهرين.

ومن جهتها، أفادت لقناة 13 العبرية نقلاً عن مسؤولون أمنيين قولهم: "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يحاول إشعال النار في المنطقة".

وكانت مصادر عبرية، أفادت اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقف ضد قرار إيتمار بن غفير بشأن زيارات الأسرى الفلسطينيين.

وقال نتنياهو وفق ما أورده الاعلام العبري: "لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، ولن يتم الحديث عنها خلال المناقشات التي سيتم عقدها الأسبوع المقبل بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".