ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال شهر

فلسطين اليوم- وكالات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع ترقّب المستثمرين بيانات الوظائف الأميركية التي قد تؤكد اتجاه التباطؤ الاقتصادي في الآونة الأخيرة، وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي وضع الذهب على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1943.80 دولاراً للأوقية، ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.5% بعدما لامست الأسعار أعلى مستوياتها في شهر يوم الأربعاء. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% 1970.40 دولاراً.

ومن المقرر أن يصدر اليوم تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، والذي يأتي بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع أن الوظائف الشاغرة بلغت أدنى مستوى منذ عامين ونصف في يوليو/ تموز، وأن الاقتصاد نما بوتيرة أقل قليلاً من المتوقع في الربع الثاني.

وتتجه عوائد السندات الأميركية لإنهاء الأسبوع على انخفاض نحو 3% بينما يتجه الدولار لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، إذ عزز تباطؤ التضخم الشهري التوقعات بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

ويميل الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً إلى فقدان جاذبيته بين المستثمرين عندما ترتفع الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 24.62 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.9% إلى 976.61 دولاراً. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 1.0% إلى 1226.35 دولاراً.

وعلى نحو متصل، حوّم خام القياس العالمي برنت فوق 87 دولاراً للبرميل، فيما تتجه أسعار الخام لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين اليوم الجمعة، مدعومة بتوقعات بنقص الإمدادات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى أكتوبر/تشرين الأول، مما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم "أوبك+" لدعم الأسعار.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، إن بلاده، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في "أوبك+" على خفض صادرات النفط.

وارتفع سعر خام برنت حوالي 3% هذا الأسبوع، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5%.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش صعد برنت 98 سنتاً أو نحو 1.1% إلى 87.81 دولاراً للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الأميركي 95 سنتاً، أو ما يعادل أيضاً 1.1%، إلى 84.58 دولاراً للبرميل.

وقال البنك الوطني الأسترالي في مذكرة للعملاء اليوم الجمعة: "ما زلنا نتوقع تمديد التخفيضات، إذ إن ارتفاع الأسعار عن 90 دولاراً للبرميل (على أساس مستدام) مطلوب لجذب إمدادات أوبك إلى السوق مجدداً، وكذلك لتحفيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة نشاط التنقيب".