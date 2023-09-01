نتنياهو يُكذّب بن غفير حول قرار تقليص زيارات أهالي الأسرى والأخير يرد..!

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الجمعة، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقف ضد قرار إيتمار بن غفير بشأن زيارات الأسرى الفلسطينيين.

وقالت نتنياهو وفق ما أورده الاعلام العبري: "لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن، ولن يتم الحديث عنها خلال المناقشات التي سيتم عقدها الأسبوع المقبل بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية".

فيما رد وزير الأمن القومي للاحتلال ايتمار بن غفير على تكذيب نتنياهو له في موضوع قرار الاسرى وينشر صورة من قراره ويقول: "القرار تم اتخاذه في اجتماع عمل بيني وبين مفوض مصلحة السجون في 27 أغسطس".

وفي وقت سابق، اليوم، أوعز بن غفير، لمصلحة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة.

وسيبدأ تطبيق هذه التعليمات بعد غد، الأحد. وتشمل هذه التعليمات قرابة 1600 أسير، من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي قولها إن بن غفير اتخذ القرار بشأن تقييد الزيارات للأسرى من دون تنسيق مع أجهزة الأمن ورغم معارضة مفوضة سلطة السجون، كيتي بيري، التي حذرت بن غفير من عواقب قراره، وفقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في سلطة السجون يرون بقرار بن غفير أنه قرار "غير مسؤول"، ويطالبون بأن يبحث المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) موضوع تغيير ظروف الأسرى الفلسطينيين كلّه، خاصة وأن للأسرى مكانة خاصة ومؤثرة على الشارع الفلسطيني ويشكلون قضية حساسة وقابلة لإشعال الوضع في الأراضي الفلسطينية.