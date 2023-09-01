إصابتان خلال قمع قوات الاحتلال تظاهرة شرق غزة

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال المتمركزة شرق غزة قرب عند السياج الحدودي.

وسجلت وزارة الصحة، إصابة مواطنين بجراح مختلفة بالأقدام، أحدهما بعيار ناري، والآخر بعيار مطاطي من قبل قوات الاحتلال "الاسرائيلي" شرق غزة.

وحسب المصادر المحلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع صوب مئات المواطنين الذين خرجوا بعد صلاة اليوم الجمعة، عند السياج الحدودي، ضد استمرار الحصار على القطاع.