جيش الاحتلال يقرر هدم بيت منفذ عملية "تقاطع الحمرا"

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، نيته هدم منزل الشهيد معاذ المصري في مدينة نابلس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قرارًا صدر بتدمير المنزل الذي يسكن فيه معاذ المصري.

ونفذ معاذ المصري مع صديقه الشهيد حسن قطناني عملية الأغوار في 7 نيسان والتي قتل فيها 3 مستوطنات.

وكان جيش الاحتلال قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا مشابها، يتعلق بمنزل عائلة الشهيد حسن قطناني.

واستشهد قطناني والمصري، وبرفقتهما صديقهما ابراهيم جبر في الرابع من آيار، بعد محاصرة المنزل الذي تحصنوا فيه في البلدة القديمة في مدينة نابلس.