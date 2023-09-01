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إصابات جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم
أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.
وحسب المصادر المحلية، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، التي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة سبعة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.