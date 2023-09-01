هذا ما بحثه وزير خارجية إيران مع قيادتي الجهاد و"حماس"..!

فلسطين اليوم

عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اجتماعا مع قيادتي حركتي الجهاد الإسلامي و"حماس" في العاصمة اللبنانية بيروت جرى خلاله سبل دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وحسب ما أوردته قناة الميادين الفضائية، فقد أكد أمير عبد اللهيان، على ضرورة دعم الضفة الغربية، مؤكداً لقيادتي الحركتين بأنّ "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع عن خياراتها الفلسطينية واستمرار دعمها المقاومة بقوة"، وفق ما نقلته قناة "الميادين.

وجدّدت القيادات الفلسطينية في اجتماعها، مع أمير عبد اللهيان تمسكها بخيار المقاومة "خياراً استراتيجياً للشعب الفلسطيني" وأكدتا "عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية كأولوية في هذه المرحلة".

وجاء اجتماع وزير الخارجية الايراني عبداللهيان مع قيادة الحركتين في ظل زيارة يجريها في لبنان.