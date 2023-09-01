سبب وفاة الشاعر العراقي كريم العراقي من هو كريم عودة العراقي الاسم الحقيقي لكريم العراقي

فلسطين اليوم

سبب وفاة الشاعر العراقي كريم العراقي- من هو كريم عودة العراقي، حيث يتساءل الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن السبب الذي أدى إلى وفاته، إذ توفي الشاعر العربي الكبير ومؤلف المسرحيات كريم العراقي، فجر الجمعة، في مستشفى "كليفلاند" في أبو ظبي، عن عمر يناهز 68 عاماً، بسبب مضاعفات إصابته بمرض السرطان، وفقاً لإعلان شقيقه الشاعر والمؤلف المسرحي رحيم العراقي، لذلك قرر فريقنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية ، ان يرفق لكم المعلومات الكاملة عن سبب وفاة الشاعر كريم العراقي والسيرة الذاتية لكريم العراقي.



صورة تجمع الشاعر كريم العراقي وكاظم الساهر

سبب وفاة الشاعر كريم العراقي

وفي وقت سابق، كشف كريم العراقي إصابته بمرض السرطان، متحدثًا عن معاناته معه، قائلا إن المرض كان ينتشر بشكل كبير في جسده، وأدى إلى فقدان بصره في إحدى عينيه، وتساقط شعره بعد خضوعه لجلسات العلاج الكيماوي ولكنه لم يفقد الأمل.

ويُعد كريم العراقي هو أحد عمالقة كُتاب الشعر والأغنية العراقية، وحصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية لعام 2019، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، منها أغنية تهانينا يا أيام وقدمها لصلاح عبد الغفور، كما قدم دار الزمان إلى جانب أغنية جنة جنة للفنان رضا الخياط، وأصبحت من أهم الأغاني لـ العراقي، وفي عام 2005 طرح أول كاسيت بصوته وقدم من خلاله أبرز القصائد المبدعة التي نالت على إعجاب الملايين من محبيه.

أين سيدفن الشاعر كريم العراقي

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بنقل جثمان الشاعر كريم العراقي من الامارات الى العراق لموارته الثرى في مأواه الأخير، وفقا لما أعلنته وزارة النقل في بيان.

وعزّى السوداني في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي برحيل العراقي، وقال "بهذا الفقد يكون الوسط الثقافي والساحة الفنية العراقية، قد خسرت شاعراً معطاءً ترك أثراً مهماً في ذاكرة العراقيين الفنية.

وأضاف البيان، أن السوداني قد وجّه وزارة النقل باستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل جثمان الفقيد ليوارى الثرى في العراق.

وأُعلن في وقت سابق من اليوم، عن وفاة الشاعر كريم العراقي في احد مستشفيات أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عارف الساعدي مستشار ثقافي في الحكومة العراقية، في تدوينة له، "انعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في احدى مستشفيات ابو ظبي"

والعراقي كريم عودة من مواليد بغداد 1955، شاعر عراقي غنائي وإعلامي. حاصل على جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية عام 2019.





الاسم الحقيقي للشاعر كريم العراقي- من هو كريم عودة