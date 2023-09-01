وفاة الشاعر العربي الكبير كريم العراقي

فلسطين اليوم

توفي الشاعر العربي الكبير ومؤلف المسرحيات كريم العراقي، فجر الجمعة، في مستشفى "كليفلاند" في أبو ظبي، عن عمر يناهز 68 عاماً، إثر معاناته من مضاعفات إصابته بمرض السرطان، وفقاً لما أعلنه شقيقه الشاعر والمؤلف المسرحي رحيم العراقي.

ونعى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية، عارف الساعدي، الشاعر كريم العراقي على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان الشاعر كريم العراقي زار فلسطين في أواخر عام 2019، وشارك في حفل تكريم شخصية العام 2019 التي تنظمها مؤسسة سيدة الأرض.

وكريم العراقي المولود في 18 فبراير 1955، بمنطقة الشاكرية كرادة مريم بالعاصمة بغداد، شاعر معروف له عشرات المؤلفات والأعمال الأدبية، ومن بينها الشعر الشعبي والأغنيات والمسرحيات.

كما أنه حاصل على جائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لـ"أفضل أغنية إنسانية"، وذلك عن قصيدة "تذكر" التي شدا بها الفنان العراقي، كاظم الساهر.

وأصيب العراقي بمرض السرطان منذ أكثر من عام، حيث خضع لأكثر من عملية جراحية وتلقى جرعات من العلاج الكيماوي، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

واشتهرت أشعار كريم العراقي بشكل كبير، بسبب تعاونه مع كبار النجوم، مثل: كاظم الساهر، وأصالة نصري، وصابر الرباعي، وماجد المهندس، وعاصي الحلاني.