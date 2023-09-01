هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة بصدد اتخاذ موقف موحد لمواجهة قرار "بن غفير"

فلسطين اليوم

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، اليوم الجمعة 1-9-2023، أن الحركة الأسيرة ممثلة بكافة الفصائل في سجون الاحتلال في حوارات مكثفة منذ صباح اليوم، لبلورة موقف جماعي موحد لمواجهة قرار الوزير الفاشي (بن غفير).

‏وقالت الهيئة: "إن حالة من الاستنفار في السجون عقب إعلان الوزير الفاشي (بن غفير) بالمساس بحق الأسرى بالزيارة، عبر تقليصها".

وكان قد قرر وزير ما يُسمى بـ"الأمن القومي" الصهيوني، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة 1-9-2023، تقليص زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "إن وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير قرر تقليص الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين في السجون".