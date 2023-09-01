"الجهاد الإسلامي" تنعى شهيد طوباس وتُشيد ببسالة مجاهديها في التصدي للعدوان

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة 1-9-2023، الشهيد عبد الرحيم غنام من طوباس مشيدةً ببسالة مجاهديها في التصدي للعدوان.

وقالت الحركة في بيان لها: "ننعى إلى جماهير أمتنا وشعبنا، الشهيد البطل عبد الرحيم فايز غنام (36 عامًا)، الذي ارتقى إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام بلدة عقابا بطوباس المحتلة".

وأكدت "الجهاد الإسلامي"، أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا على امتداد ساحات المواجهة لن تثنيه عن مواصلة المقاومة، وإن دم الشهداء لن يضيع سدى، وسيشكل فتحاً مبيناً لتحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

وأضافت: "نشد على سواعد مجاهدينا في كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس، الذين تصدوا بكل بسالة وقوة لعدوان الاحتلال ووجهوا له ضربات نوعية، وأفشلوا مخططه باعتقال أحد المجاهدين، ونشيد بجماهير شعبنا وهتافاته للكتيبة وأبطالها الميامين".

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي صادر عن حركة الجهاد الاسلامي فــي فـلـسـطـيـن

ننعى الشهيد عبد الرحيم غنام من طوباس ونشيد ببسالة مجاهدينا في التصدي للعدوان

تنعى حركة الجهاد الاسلامـي فــي فـلـسـطـيـن إلى جماهير أمتنا وشعبنا، الشهيد البطل عبد الرحيم فايز غنام (36 عامًا)، الذي ارتقى إثر إصابته برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام بلدة عقابا بطوباس المحتلة.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في طوباس البطولة، لنؤكد أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا على امتداد ساحات المواجهة لن تثنيه عن مواصلة المقاومة، وإن دم الشهداء لن يضيع سدى، وسيشكل فتحاً مبيناً لتحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

نشد على سواعد مجاهدينا في كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس، الذين تصدوا بكل بسالة وقوة لعدوان الاحتلال ووجهوا له ضربات نوعية، وأفشلوا مخططه باعتقال أحد المجاهدين، ونشيد بجماهير شعبنا وهتافاته للكتيبة وأبطالها الميامين.

حركـة الجهـاد الاسلامي فــي فـلـسـطـيـن - الضفة الغربية

الجمعة 16 صفر 1445هــ ، 1 سبتمبر 2023م