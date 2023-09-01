البريم: ما حصل في طوباس هو تطور نوعي لعمل سرايا القدس في الضفة

فلسطين اليوم

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، أن ما حصل في طوباس هو تطور نوعي لعمل سرايا القدس بالضفة، وتمثل في إفشال محاصرة العدو الصهيوني لأبطال المقاومة وتحويل محاولة الاعتقال الى معركة حقيقية بقيادة أبطال "السرايا".

ووجه البريم خلال تصريحات صحفية، التحية لسرايا القدس كتيبة طوباس ولشباب طوباس الثائر الذين تصدوا لاقتحام المدينة وحصار المقاومين.

وقال: "الرحمة للشهيد عبدالرحيم غنام ولأهلنا في عقابا وطوباس، مؤكداً أن استهداف أبناء شعبنا لن يكسر عزيمتنا بل سيكون سبباً مباشراً لانضمام المزيد من أبناء شعبنا للمواجهة والاشتباك"

وأضاف البريم قائلاً: "الدفاع عن شعبنا ومخيماتنا ومقدساتنا هو واجب شرعي ووطني ولنا الشرف في حركة الجهاد الاسلامي أن نكون في طليعة وقيادة هذا الواجب من خلال أبطال سرايا القدس في الميدان".

وأشار الناطق الإعلامي باسم "الجهاد"، إلى أن الساعات والايام القادمة تحمل للعدو المزيد من المفاجآت التي تؤكد أن شعبنا ومقاومته يتقدم والعدو وجيشه يتراجع.

وبدوره اعترف الاحتلال بفشله في طوباس عبر إذاعة الجيش بقولها: "رغم حصار المنزل، وإطلاق صواريخ نحوه وتبادل إطلاق النار قبل ساعتين؛ لم تتمكن القوات من اعتقال أفراد الخلية وانسحبت من عقابا".