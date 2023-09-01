وفد من نقابة الحلاقين يناقش مع "الصحة" قضايا العاملين في مهنة الحلاقة بغزة

فلسطين اليوم

ناقش وفد من نقابة الحلاقين الفلسطينيين، مع وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة 1-9-2023، عدداً من القضايا التي تخص العاملين في مهنة الحلاقة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من النقابة ضم رئيس النقابة حسام الأنقر، وأمين السر وسيم مشتهى، ومسؤول العلاقات العامة عرفة المصري، لوزارة الصحة أمس، حيث كان في استقبالهم وكيل مساعد الوزارة م. بسام الحمادين، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وتحدث الأنقر حول عدد من القضايا المهمة التي تمس العاملين في مهنة الحلاقة، وأصحاب صالونات التجميل، لا سيّما تلك المرتبطة بالجانب الصحي والسلامة المهنية للصالونات.

ومن جانبه، أكد م. الحمادين على أن ضرورة استمرار التعاون المشترك بين النقابة ووزارة الصحة، خاصة على صعيد الدورات التدريبية والمهنية الصحية، بما يضمن سلامة العاملين في مهنة الحلاقة وأصحاب صالونات التجميل، ومرتادي تلك الصالونات.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عقد المزيد من اللقاءات التي من شأنها خدمة العاملين في مهنة الحلاقة.