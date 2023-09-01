سرايا القدس- كتيبة طوباس: استطاعت "الكتيبة" من فك الحصار عن المقاومين داخل المنزل المحاصر

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس- كتيبة طوباس، اليوم الجمعة 1-9-2023، أنه استطاعت "الكتيبة" من فك الحصار عن المجاهدين داخل المنزل المحاصر اليوم في المدينة، موضحةً أنه ذلك يعد خيبة جديدة يسجلها جيش العدو المهزوم على أرض طوباس المقاتلة والصامدة بأهلها ومجاهديها الأبطال.

وقالت "كتيبة طوباس": "لقد أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم بتنفيذ عملية اقتحام للمدينة بهدف الوصول لعدد من المجاهدين داخل أحد المنازل، وبعون الله وتوفيقه تمكن جند الكتيبة الميامين من استهداف قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر".

وأضافت الكتيبة: "حيث خاض مجاهدونا اشتباكات واسعة على عدة محاور (محيط المستشفى التركي-الأحراش-شارع العقبة)، كما تمكنت وحدة الهندسة في الكتيبة من استهداف آليات الاحتلال بعدد من العبوات المتفجرة على أكثر من محور ملحقين الأضرار المباشرة في الآليات.

وتابعت سرايا القدس- كتيبة جنين: "بتوفيق من الله وتمكينه، وبعد قيام قوات الاحتلال باستعراض قوته واستهداف المنزل المحاصر بالقذائف والصواريخ، تمكن مجاهدونا من الوصول لمحيط المنزل المحاصر وخوض اشتباكات عنيفة، كما قام مجاهدونا بالتغطية النارية الكثيفة لفك الحصار عن إخواننا المجاهدين داخل المنزل وانسحابهم بسلام".

واحتسبت "الكتيبة" عند الله تعالى شهيد طوباس عبد الرحيم فايز غنام، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وقالت سرايا القدس- كتيبة طوباس: "أمام بسالة مجاهدينا في الميدان ذهب العدو تجاه المدنيين من البداية، كعادته لصناعة نصر وهمي يعود به، تحسباً للفشل المسبق الذي مُني به خلال الأيام والأشهر القليلة الماضية في عملياته في كافة مدن الضفة والتي كان أخرها نابلس، وكانت سرايا القدس على امتداد كتائبها تعيده حاملاً جنوده مجندلين بالدماء".

وختمت بقولها: "نجدد التزامنا في سرايا القدس-كتيبة طوباس بالدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، ووقوف مجاهدينا سداً منيعاً في وجه قوات الاحتلال وسنحمي أبناء شعبنا مهما كلفنا ذلك من ثمن".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طوباس

خيبة جديدة يسجلها جيش العدو المهزوم على أرض طوباس المقاتلة والصامدة بأهلها ومجاهديها الأبطال.

لقد أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم بتنفيذ عملية اقتحام للمدينة بهدف الوصول لعدد من المجاهدين داخل أحد المنازل.

وبعون الله وتوفيقه تمكن جند الكتيبة الميامين من استهداف قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر.

حيث خاض مجاهدونا اشتباكات واسعة على عدة محاور (محيط المستشفى التركي-الأحراش-شارع العقبة).

كما تمكنت وحدة الهندسة في الكتيبة من استهداف آليات الاحتلال بعدد من العبوات المتفجرة على أكثر من محور ملحقين الأضرار المباشرة في الآليات.

وبتوفيق من الله وتمكينه، وبعد قيام قوات الاحتلال باستعراض قوته واستهداف المنزل المحاصر بالقذائف والصواريخ، تمكن مجاهدونا من الوصول لمحيط المنزل المحاصر وخوض اشتباكات عنيفة.

كما قام مجاهدونا بالتغطية النارية الكثيفة لفك الحصار عن إخواننا المجاهدين داخل المنزل وانسحابهم بسلام.

إننا في سرايا القدس - كتيبة طوباس وأمام هذه البطولة الجديدة والملحمة الأسطورية التي سطرها مجاهدونا نؤكد علي ما يلي:-

أولاً: نحتسب عند الله تعالى شهيد طوباس عبد الرحيم فايز غنام، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

ثانياً: أمام بسالة مجاهدينا في الميدان ذهب العدو تجاه المدنيين من البداية، كعادته لصناعة نصر وهمي يعود به، تحسباً للفشل المسبق الذي مُني به خلال الأيام والأشهر القليلة الماضية في عملياته في كافة مدن الضفة والتي كان أخرها نابلس، وكانت سرايا القدس على امتداد كتائبها تعيده حاملاً جنوده مجندلين بالدماء.

ثالثاً: نجدد التزامنا في سرايا القدس-كتيبة طوباس بالدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، ووقوف مجاهدينا سداً منيعاً في وجه قوات الاحتلال وسنحمي أبناء شعبنا مهما كلفنا ذلك من ثمن.

جهادنا مستمر... وسلاحنا مشرع في كل الساحات

سرايا القدس - كتيبة طوباس