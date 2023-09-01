أسعار النفط تواصل ارتفاعها

فلسطين اليوم

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة 1-9-2023، بعد أن ألمحت روسيا عضو مجموعة "أوبك+" إلى أنها قد تمدد تخفيض صادراتها من النفط.

وجرى، أمس، تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 83.79 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.19% عن سعر التسوية السابق.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ"، فقد تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 87.01 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.21% عن سعر الإغلاق السابق.

وكان أمس صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا اتفقت مع "أوبك+" على معايير جديدة حول تخفيضات صادراتها من الخام إلى الأسواق، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.