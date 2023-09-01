صحيفة عبرية: "بن غفير" يقرر تقليص زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم

الساعة 10:54 ص|01 سبتمبر 2023
إيتمار بن غفير.jpg
إيتمار بن غفير.jpg

فلسطين اليوم

قرر وزير ما يُسمى بـ"الأمن القومي" الصهيوني، إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة 1-9-2023، تقليص زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "إن وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير قرر تقليص الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين في السجون".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه بموجب القرار ستصبح الزيارات لأهالي الأسرى من سكان الضفة الغربية مرة واحدة فقط كل شهرين بدلًا من مرة واحدة شهريًا.

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بن غفير يقرر تقليص زيارات أهالي الأسرى السجون