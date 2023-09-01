رجالنا في "كتيبة طوباس" أبلوا بلاءً حسناً

مصدر قيادي في "الجهاد": مقاتلونا مصممون على التصدي للاحتلال ومواجهة جنوده القتلة

الساعة 10:38 ص|01 سبتمبر 2023
الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي

فلسطين اليوم

أكد مصدر قيادي في حركة الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية، صباح اليوم الجمعة 1-9-2023، أن مقاتلي الحركة مصممون على التصدي للاحتلال ومواجهة جنوده القتلة بكل الوسائل.

وقال المصدر في "الجهاد الإسلامي" في تصريح مقتضب: "إن جريمة هدم منازل أبطال المقاومة هي محاولة للضغط والحد من تصاعد عمليات المقاومة، ولقد أثبتت التجارب السابقة فشل هذه السياسة".

وأضاف: "رجالنا البواسل في كتيبة طوباس (التابعة لسرايا القدس) باقون على عهدهم، وقد أبلوا بلاءً حسنا صباح اليوم أثناء الاشتباكات مع قوات الاحتلال لدى اقتحام طوباس".

 

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مصدر في الجهاد الإسلامي