مصدر قيادي في "الجهاد": مقاتلونا مصممون على التصدي للاحتلال ومواجهة جنوده القتلة

فلسطين اليوم

أكد مصدر قيادي في حركة الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية، صباح اليوم الجمعة 1-9-2023، أن مقاتلي الحركة مصممون على التصدي للاحتلال ومواجهة جنوده القتلة بكل الوسائل.

وقال المصدر في "الجهاد الإسلامي" في تصريح مقتضب: "إن جريمة هدم منازل أبطال المقاومة هي محاولة للضغط والحد من تصاعد عمليات المقاومة، ولقد أثبتت التجارب السابقة فشل هذه السياسة".

وأضاف: "رجالنا البواسل في كتيبة طوباس (التابعة لسرايا القدس) باقون على عهدهم، وقد أبلوا بلاءً حسنا صباح اليوم أثناء الاشتباكات مع قوات الاحتلال لدى اقتحام طوباس".