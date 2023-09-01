فلسطين اليوم

كشف التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة 1-9-2023، معلومات ومشاهد جديدة ضمن تقرير بشأن إحباط مخطط تخريبي لجهاز "الموساد" الصهيوني كان يهدف لضرب الصناعات الصاروخية.

وأظهرت المشاهد التي عرضها التلفزيون الإيراني، بشكل واضح كيف تنفجر القطع المفخخة التي جرى برمجتها سابقاً لتحدث تفجيراً تلقائياً في أوقات مختلفة بعد تركيبها ضمن أجزاء الصواريخ.

ووفقاً للتقرير، فقد ضُبطت آلاف القطع المفخخة التي حاول "الموساد" إدخالها في عجلة صناعة الصواريخ الإيرانية، مشيراً إلى أنّ هذه العملية هي "أكبر عملية تخريبية في آخر 100 عام من تاريخ إيران".

ومن جانبهم، أكّد الخبراء الأمنيون في وزارة الدفاع أنّ نحو 4 سنوات من مراقبة وتتبع القنوات الآسيوية والأوروبية انتهت أخيراً بكشف شبكة التجسس وضبط آلاف القطع المفخخة".

وأضاف الخبراء: "لو لم يتم كشف هذه القطع لخرجت كافة الصواريخ عن الخدمة".

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية، قد كشفت أمس الخميس، تفاصيل عملية أمنية أدّت إلى إحباط مخطط تخريبي لجهاز "الموساد الإسرائيلي".